Profissionais da educação e saúde recebem capacitação para retomada das aulas presenciais

Profissionais da educação e da saúde do município de Tibau participaram nesta sexta-feira, 17 de setembro de 2021, de capacitação com profissionais do Núcleo de Saúde do Trabalhador (NURSAT), da II Unidade Regional de Saúde Pública (II URSAP), visando a retomada presencial das aulas.

Articulada pela secretária municipal de saúde de Tibau, Márcia Cristina Alves, a capacitação foi ministrada por Leonardo Araújo Pansard, que é Engenheiro de Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com especialização em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana pela Fiocruz e coordenador do NURSAT.

Segundo o engenheiro Leonardo Pansard, é imprescindível investir na adaptação e na melhoria das escolas, para que elas possam ser reabertas de forma segura.

“É preciso haver espaços bem ventilados, com janelas abertas; disponibilizar instalações de higiene respiratória e das mãos; garantir o distanciamento físico de pelo menos um metro uns dos outros; e assegurar o acesso fácil a informações atualizadas sobre a Covid-19”, alertou o engenheiro.

Leonardo Pansard também ressaltou diversas orientações que devem ser seguidas para a retomada das aulas presenciais, as quais seguem abaixo.

- Manter uma quantidade suficiente de máscaras para que ocorra a troca durante o período de permanência na escola, levando-se em conta o período máximo de uso de 3 horas para máscara de tecido e 4 horas para máscara cirúrgica, ou trocas sempre que estiverem úmidas ou sujas.

- Evitar o uso de áreas comuns, como bibliotecas, parquinhos, pátios e quadras. Sendo que para a prática de atividade física, optar sempre que possível por atividades individuais e ao ar livre.

- Evitar ao máximo uso de materiais coletivos e o compartilhamento de materiais;

Fazer uso de máscaras, inclusive durante a atividade física;

- Evitar atividades em grupo, programas após a escola e grandes eventos;

Realizar as refeições nas salas de aula em vez de utilizar o refeitório;

Suspender o uso de armários compartilhados;

- Evitar a entrada de voluntários, convidados externos e pais/responsáveis na escola;

- Orientar que os estudantes levem suas garrafas de água, evitando a utilização de bebedouros coletivos e o compartilhamento de garrafas;

- Intensificar a frequência de limpeza e desinfecção para minimizar o potencial de exposição a gotículas respiratórias.

Presentes ao evento a secretária de educação, Socorro Nascimento, a coordenadora da Atenção Básica, enfermeira Cleana Marques, a psicóloga Grasiele Freitas, os enfermeiros Lucas Freire, Danielle Granjeiro, Perla Lyra; o médico Lucas Pontes, as nutricionistas Andréia e Jaqueline, o fisioterapeuta Richard Medeiros e a diretora da Escola Rui Barbosa, Patrícia Holanda.