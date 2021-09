Governadora inaugura monumento em homenagem a Paulo Freire na região Central do RN

Em suas redes sociais, a governadora Fátima Bezerra (na foto de recordação ao lado de Paulo Freire) publicou neste domingo, 19: Bom dia! Hoje é um dia muito especial para todos que acreditam no poder transformador da educação. No dia de seu centenário, sabemos que Paulo Freire vive! Mas o verbo “esperançar” nunca esteve tão vivo em nossa memória. Continuamos sonhando e agindo! O nosso Governo segue na luta incansável pela educação do RN. O Programa Nova Escola Potiguar (PNEP) conta com a construção, reforma, ampliação e modernização tecnológica de escolas no nosso estado. Além de instituir a criação do nosso tão sonhado IERN. Isso é a gestão de uma professora que se preocupa com o legado freiriano. Mais tarde, estaremos comemorando em Angicos, primeira cidade escolhida para o desenvolvimento da sua pedagogia. Acompanhem!"

Para celebrar o centenário de Paulo Freire, patrono da Educação Brasileira e um dos mais notáveis pensadores da história da Pedagogia, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte inaugura neste domingo (19), a partir das 16h, a escultura Quarenta horas de Angicos, do artista visual Guaraci Gabriel. A obra monumental, que mede 12 metros de altura e 7 metros de largura, será instalada no terreno da Fazenda Serra Talhada de propriedade do empresário Daniel Pereira, localizada no Km 180, da BR 304, em Angicos-RN, por onde Paulo Freire, nos anos sessenta, iniciou a implantação dos eu método de alfabetização.

Veja mais

Opinião: Paulo Freire, presente. Hoje e sempre, por Jean Paul Prates

A programação da homenagem terá exibição de vídeos com depoimentos sobre a obra de Paulo Freire, além da participação do poeta potiguar Antônio Francisco, da cantora Cida Lobo e do saxofonista Joedson Sax, que interpretará as canções Royal Cinema e Imagine (que simboliza a paz preconizada pela pedagogia de Paulo Freire).



Situada na região Central do estado, a cidade para instalação da escultura foi definida por ter sido o mesmo local onde Paulo Freire desenvolveu o inovador projeto educacional de alfabetização para 380 trabalhadores, que ficou conhecido como Quarenta horas de Angicos.



Em suas redes sociais, a governadora Fátima Bezerra publicou neste domingo, 19: Bom dia! Hoje é um dia muito especial para todos que acreditam no poder transformador da educação. No dia de seu centenário, sabemos que Paulo Freire vive! Mas o verbo “esperançar” nunca esteve tão vivo em nossa memória. Continuamos sonhando e agindo! O nosso Governo segue na luta incansável pela educação do RN. O Programa Nova Escola Potiguar (PNEP) conta com a construção, reforma, ampliação e modernização tecnológica de escolas no nosso estado. Além de instituir a criação do nosso tão sonhado IERN. Isso é a gestão de uma professora que se preocupa com o legado freiriano. Mais tarde, estaremos comemorando em Angicos, primeira cidade escolhida para o desenvolvimento da sua pedagogia. Acompanhem!"





SERVIÇO

O QUE: Inauguração da escultura As Quarenta Horas de Angicos, em homenagem a Paulo Freire.

ONDE: Fazenda Serra Talhada de propriedade do empresário Daniel Pereira, localizada no Km 180, da BR 304, Angicos-RN. (a fazenda fica no lado esquerdo da BR 304 -sentido Natal - Angicos, depois de Lages, antes de angicos (empresa cabugi britagem), da BR dá pra ver o espaço.

QUANDO: domingo (19), 16h30.





Programação de Inauguração da estátua em homenagem a Paulo Freire



16:00h – Amâncio Sobrinho



16:10h – Antônio Francisco

16:30h – Cida Lobo

16:45h – Joedson (Saxofone)

17:00h – Fala do Presidente da FJA

17:10h – Fala do Sec. de Educação

17:20h – Fala da Governadora Fátima