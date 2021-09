Mossoró tem 50% da população totalmente imunizada e segue vacinando jovens de 14 anos . Os vacinadores também observaram estão um grande número de jovens de 18 a 30 anos procurando para tomar a primeira dose e agendar a segunda, influenciados pelo decreto do Governo do estado que só permite a entrada em eventos para quem tiver cartão de vacina e comprovar a vacinação. Hoje, a vacinação acontece apenas no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini, Centro, até às 19h.

Dados divulgados pela plataforma do RN Mais Vacina apontam que Mossoró alcançou a marca de 50% da população totalmente vacinada com as duas doses contra a Covid-19. De acordo com os números, já foram vacinadas 113.404 pessoas com as duas doses.

Ainda segundo o RN Mais Vacina, 195.859 mossoroenses já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid, o que dá um percentual de 86% da população. Até o momento, o programa Mossoró Vacina da Prefeitura de Mossoró, administrado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), já aplicou, no geral, 309.263 doses de vacinas contra a Covid-19.

Neste domingo, a vacinação acontece para o público de 14 anos acima sem comorbidades. Após o anúncio da nova faixa etária no programa de vacinação contra a Covid, que baixou de 15 para 14 anos, muitos adolescentes compareceram ao SESI para se vacinar.

Os vacinadores também observaram estão um grande número de jovens de 18 a 30 anos procurando para tomar a primeira dose e agendar a segunda, influenciados pelo decreto do Governo do estado que só permite a entrada em eventos para quem tiver cartão de vacina e comprovar a vacinação.

O Coordenador de Imunização do município, Etevaldo Lima, disse que Mossoró também recebeu 2.435 doses da Astrazeneca/ Oxford que estas doses estão sendo ofertadas para quem está em atraso com a D2.

“Recebemos doses da Astrazeneca, para aquelas pessoas que com maior dia de atraso, infelizmente as doses são insuficientes para atender nossa demanda, Mossoró tem mais de 9 mil pessoas com a vacina atrasada, mas o que veio estamos ofertando a população”, destaca Etevaldo.

Hoje, a vacinação acontece apenas no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini, Centro, até às 19h.