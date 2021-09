Grossos é premiado como município mais criativo da Feira do turismo do RN

A 7ª Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do RN (FEMPTUR) e 12º Fórum de Turismo do RN, chegou ao final neste sábado (18). O evento reuniu expositores com o objetivo e apresentar as potencialidades turísticas e culturais dos municípios potiguares.



O município de Grossos foi destaque na feira, apresentando seus destinos e produtos turísticos com atrações e amostra de artesanato e gastronomia que fizeram sucesso entre o público que visitou o estande.

Ao final o evento, Grossos ficou em 1° lugar como o melhor do turismo do RN, e recebeu o prêmio do estande mais criativo da Femptur.

O estande de Grossos se destacou pela criatividade e diversidade de produtos apresentados e chamou a atenção principalmente, pela gastronomia apresentada durante os dois dias do evento, onde o público pode degustar os pratos de frutos do mar típicos da culinária Grossense.





A prefeita Cinthia Sonale comemora a premiação na Feira e a oportunidade de mostrar as belezas de Grossos para todo Rio Grande do Norte.

“Recebo com satisfação a notícia que o município de Grossos foi premiado na Femptur como o estande mais criativo, e comemoro mais ainda o fato de mostrar através de nossos produtos turísticos que passam do nosso artesanato até a nossa gastronomia, todo o potencial que Grossos tem para o turismo, a Feira é uma janela que se abre para que o mundo todo venha visitar e conhecer o nosso município”, declarou Cinthia.

A participação de Grossos no evento se deu através da Secretaria Municipal de Turismo e Secretaria Municipal de Cultura.