145 mil Potiguares estão em atraso com a segunda dose contra a Covid19

Em Mossoró, mais de 9 mil pessoas com a vacina atrasada. Segundo o Coordenador de Imunização do município, Etevaldo Lima, o Mossoró recebeu 2.435 doses da Astrazeneca/ Oxford que estão sendo ofertadas para quem está em atraso com a D2. “Recebemos doses da Astrazeneca, para aquelas pessoas que com maior dia de atraso, infelizmente as doses são insuficientes para atender nossa demanda, mas estamos disponibilizando desde o fim de semana, aguardamos a chegada de uma nova remessa para dar continuidade a segunda dose”, ressalta.

No Rio Grande do Norte mais de 145 mil pessoas estão em atraso com a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Diante da confirmação de casos com variante Delta no estado, inclusive com registros de óbitos, a Sesap convoca e alerta a população para a completar o esquema vacinal, buscando a unidade de saúde ou posto de vacinação mais próximo de sua residência para tomar a segunda dose da vacinas contra Covid.

A Sesap ressalta que a imunização total só é completada 15 dias após a aplicação da segunda dose.

Neste domingo a Sesap recebeu 105.300 doses do imunizante Pfizer e, no final da tarde desta segunda-feira (20), receberá mais 41.250 doses da AstraZeneca/Fiocruz. O total de 146.550 doses será destinado para ampliação da cobertura vacinal no RN de crianças e adolescentes de 12 a 17 anos, além da destinação para aplicação da segunda dose e dose de reforço em idosos a partir 70 anos de idade, iniciando pelo mais velhos de forma escalonada e decrescente. A distribuição acontecerá nessa terça-feira (21), às 13h.