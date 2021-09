Suspeito morre após trocar de tiros com a Polícia Militar de Assú

Maycon David Fernandes da Costa tentou fugir de uma abordagem policial, no início da madrugada desta terça-feira (21), em um bar localizado no bairro Feliz. O suspeito tentou fugir por trás do estabelecimento e, além de desobedecer a ordem de parada, atirou contra os policiais, que revidaram a agressão. David foi atingido e encontrado ferido, no meio do mato, ainda com a arma da mão e drogas no bolso. Ele foi socorrido para a UPA de Assú pelos próprios PMs, mas não resistiu ao ferimento.