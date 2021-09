Secretaria busca técnicas inovadoras para incrementar cajucultura na Serra do Mel

De acordo com a secretária municipal de Agricultura, Andrea Vicente, a ideia é potencializar as ações e maximizar o atendimento dos produtores, através de parcerias com o Banco do Nordeste do Brasil. “As parcerias são fundamentais para ampliar os atendimentos aos produtores”, ressaltou a secretária.

Ela pontua ainda que por meio das parcerias com Prodeter do Banco do Nordeste, é de suma importância para o fortalecimento da cajucultura do município e, consequentemente, para todos os produtores.

Na oportunidade, Sérgio Freire, que é Agente de Desenvolvimento do Território destacou que o principal objetivo das ações do Prodeter “é disseminar produtos e técnicas inovadoras, além de fortalecer a governança territorial, com o propósito de buscar ideias e soluções para a melhoria de produtividade e de vida dos produtores. Temos aqui em Serra do Mel uma parceria muito exitosa com a secretaria de Agricultura”, ressaltou Sérgio Freire.

Além da secretária Andrea Vicente e de Sérgio Freire, também participaram da reunião os engenheiros agrônomos da secretaria, Braz Lino e Glenda Soares e o assistente administrativo Jurandir.

Nesta segunda-feira, 20, a Secretaria de Agricultura de Serra do Mel se reuniu com equipe do Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter) da Cajucultura do Território Açu-Mossoró 1, para planejar o direcionamento das ações conjuntas nas vilas do município para o último trimestre de 2021.