Ex-presidiário é morto a tiros em via pública no Santa Helena, em Mossoró

Uma terça-feira violenta na cidade de Mossoró. A Polícia Militar registrou um homicídio no início da tarde, no Pirrichil, e outro à noite, no Santa Helena.

No segundo caso, a vítima foi identificada como Alexsandro Augusto de Oliveira, de 34 anos. Segundo informações da PM, ele trafegava em uma bicicleta, à noite, quando foi surpreendido pelos disparos.

No local, prevaleceu a lei do silêncio, ninguém quis comentar o caso. Não se sabe quantas pessoas participaram do crime ou em que tipo de veículo estavam.

Alexsandro era natural de Santa Isabel no estado do Pará e já tinha passagem pelo sistema prisional.

O corpo da vítima foi removido para a sede do Itep, onde passará por exames. A Polícia Civil, por meio da delegacia de homicídios, vai investigar o caso.