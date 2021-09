Senador Jean pede ao Ministério da Infraestrutura a construção de um anel viário em Pau dos Ferros

Os 11 vereadores do município pediram ajuda ao senador para intermediar o pleito, considerado urgente para garantir a segurança dos moradores. Pau dos Ferros é uma cidade polo da região e recebe diariamente o tráfego de veículos de transporte provenientes de 36 municípios próximos. A principal preocupação dos vereadores é com os carros que transportam cargas pesadas, que acabam circulando pelos bairros da cidade, gerando trânsito e acidentes.

O Senador Jean (PT-RN) enviou um ofício ao Ministério da Infraestrutura solicitando a construção de um anel viário em Pau dos Ferros, no Alto Oeste potiguar. A intervenção viária é um pleito dos vereadores do município, que pediram a ajuda do senador para viabilizar a obra.

Pau dos Ferros é uma cidade polo da região e recebe diariamente o tráfego de veículos de transporte provenientes de 36 municípios próximos. A principal preocupação dos vereadores é com os carros que transportam cargas pesadas, que acabam circulando pelos bairros da cidade, gerando trânsito e acidentes.

O intenso tráfego se dá porque passam por Pau dos Ferros as BRs 405 e 226. A intenção da construção do anel viário é a de fazer com que os veículos pesados façam o contorno no município, sem que precisem trafegar pelo meio da cidade, seguindo pelas rodovias federais.

O Senador Jean enviou um ofício ao Ministério da Infraestrutura com o pedido, reforçando que a intervenção é necessária e urgente para garantir segurança à população de Pau dos Ferros e dos demais usuários dos municípios vizinhos que trafegam por lá, além de facilitar a mobilidade de todos os usuários dessas vias.

“Uma obra importante para todo o Alto Oeste. Fizemos esse pedido ao ministério e seguiremos cobrando para que o anel viário seja construído o mais rápido possível”, declarou Jean.

O pedido enviado ao Senador foi assinado pelos 11 vereadores de Pau dos Ferros.