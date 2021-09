Em 1000 dias de gestão, Governo do RN economizou R$ 18 milhões em combustível

Nos primeiros 1.000 dias de governo na gestão da professora Fátima Bezerra o Rio Grande do Norte economizou cerca de 4 milhões de litros de combustível, segundo dados da Secretaria de Estado da Administração (Sead), que faz o gerenciamento compartilhado da frota com a Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed).

Esse número representa uma economia estimada em torno de R$ 18 milhões, com relação aos primeiros mil dias de governo da gestão anterior.

As informações são da Coordenadoria de Patrimônio (Copat), responsável pela gestão do abastecimento da frota veicular e de máquinas estacionárias do Executivo.

De acordo com o coordenador Josiel Araújo, a redução é fruto da intensificação no trabalho de controle e fiscalização, resultante dos procedimentos adotados após a publicação do Decreto Nº 28.700, de 24 de janeiro de 2019, que dispõe sobre o cadastramento da frota veicular do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte e estabelece a gestão compartilhada da fiscalização e do controle do uso de veículos oficiais.

“Nossa gestão é baseada na eficiência, na qual priorizamos o consumo de combustível de forma inteligente. Para isso, uma das medidas que adotamos foi estabelecer cotas para uso diário e semanal dos carros. Também ampliamos a rede credenciada de postos, evitando grandes deslocamentos por parte da frota somente para abastecer o veículo, entre outras ações”, explica o coordenador da Copat.

O valor da economia estimada considera um valor médio ponderado no preço dos combustíveis nos primeiros 1.000 dias de governo da gestão atual e da gestão anterior.

Com relação ao volume, o Governo consumiu cerca de 24 milhões de litros nos mil primeiros dias de governo da gestão anterior, enquanto para o mesmo período no governo da professora Fátima Bezerra o consumo foi em torno de 19,7 milhões de litros, entre gasolina, etanol e diesel. A estimativa de economia em reais fica em torno de R$ 18 milhões de reais.