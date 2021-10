Prefeita e vereadores recebem deputado Souza e fazem reivindicações

Na ocasião, o parlamentar fez o anunciou de que destinou para Tibau uma emenda para a aquisição de três veículos, tipo ambulância, para que possa atender as necessidades do município relacionadas à saúde. Aproveitando o ensejo, a prefeita requereu do deputado que viabilizasse junto a Companhias de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), extensão da rede de água da Avenida Padre João Venturelli e, também, para o loteamento Pôr do Sol.

Na manhã de hoje, 30 de setembro de 2021, a prefeita Lidiane Marques (PSDB), e os vereadores da base situacionista, do município de Tibau, receberam o deputado Manoel Cunha Neto “Souza”, no Centro Administrativo.

Na ocasião, o parlamentar fez o anunciou de que destinou para Tibau uma emenda para a aquisição de três veículos, tipo ambulância, para que possa atender as necessidades do município relacionadas à saúde.

Aproveitando o ensejo, a prefeita requereu do deputado que viabilizasse junto a Companhias de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), extensão da rede de água da Avenida Padre João Venturelli e, também, para o loteamento Pôr do Sol.

Outras reivindicações da prefeita, foi para que o deputado faça gestão junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), a instalação de redutores eletrônicos de velocidade na comunidade de Gangorra, assim como, a instalação de um semáforo no Espaço da Luz, antigo Gancho, para que se organize o trânsito, principalmente no período do veraneio que a cidade passa a receber mais de 100 mil pessoas e o trânsito fica caótico.