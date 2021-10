Nogueirão já pode receber público para jogo Baraúnas x Riachuelo nesta terça, 5

O Estádio Municipal Manoel Leonardo Nogueira, o Nogueirão, em Mossoró, está novamente apto a receber público em eventos.

A permissão veio após vistoria realizada na manhã desta segunda-feira (4) por uma equipe do Batalhão de Polícia Choque (BPChoque), de Natal, comandada pelo capitão Thales e composta pelos sargentos Herôncio, P. Silva e André Silva.

O prefeito Allyson Bezerra e o secretário de Esporte e Lazer, Júnior Xavier, estiveram acompanhando a vistoria. Além deles, o gerente de Esporte, Mário Paz, e o gerente de Segurança do Nogueirão, Carlos Pontes.

Estiveram no foco da vistoria as obras com adequações nas bilheterias, a carceragem, os postos de comando e de observação, o acesso da arbitragem ao estádio e a proteção a árbitros e jogadores nos túneis de entrada de campo, tudo realizado pelo município dentro das normas técnicas vigentes.

Os ajustes atenderam às exigências expressas quando da última sindicância, realizada em março deste ano. Na época, o estádio foi liberado com ressalvas, sendo dado um prazo para os ajustes.

“Pela parte da Polícia Militar, podemos perceber que o estádio está em condições de segurança para a questão de jogos. A parte da comunicação (liberando o estádio já para o jogo desta terça) entre o comandante do batalhão e o comandante-geral já foi feita”, declarou o capitão Thales, responsável pela equipe que vistoriou o Nogueirão.

O prefeito Allyson Bezerra comemorou a liberação do Nogueirão e relembrou da cronologia do trabalho do município em prol da principal praça de esportes local.

“Primeiro, a Prefeitura trabalhou junto com a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Infraestrutura e a Procuradoria do Município para municipalizar o estádio. Depois, para liberar para jogos e agora para receber o público. A torcida agora vai ter a oportunidade de ver, se Deus quiser, os times aqui de Mossoró vencendo e avançando nas competições”, declarou o gestor municipal.

Para o secretário de Esporte Júnior Xavier, a jornada não tem sido fácil, mas está sendo vitoriosa. Ele aproveitou para convocar a torcida para o jogo das semifinais da Série B do Campeonato Potiguar, nesta terça-feira (5), com a participação do Baraúnas como representante local.

“Foi longa a caminhada para a gente fazer as vistorias no início do ano, liberar para jogos, municipalizar o estádio e agora a abertura para o público. Foi tudo por etapas. No jogo do Baraúnas contra o Riachuelo, o público já vai finalmente poder estar aqui. Agora cabe ao torcedor do Baraúnas comparecer e incentivar o time”, cravou Júnior.

Secretário de Esporte, Júnior Xavier acompanhou a vistoria comandada pelo capitão Thales (último à direita), da equipe do BPChoque, de Natal (Foto Wilson Moreno/Secom PMM).

Quem também se mostrou eufórica com a volta da torcida foi a presidente do Baraúnas, Bárbara Freitas, que reconheceu o esforço de todos pela reabertura do Nogueirão.

“Mais do que nunca é uma luta conjunta da Prefeitura e da diretoria. Finalmente vamos ter nossa principal praça esportiva reaberta depois de tanto tempo, em especial nossa torcida leonina que a gente desde já convida para o jogo desta terça. Assim, como eles estavam com saudade, a gente também estava deles, nossos leões, nosso 12º jogador em campo”, enfatizou Bárbara Freitas.

O novo laudo a ser expedido pela Polícia Militar terá validade de um ano, a partir da data da vistoria. Assim, o documento atestando o uso do estádio do Nogueirão para jogos com presença de público expira apenas em 4 de outubro de 2022.