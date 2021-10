Pelo menos 100 pessoas morreram após explosão em mesquita no Afeganistão

Pelo menos 100 pessoas morreram e outras 140 ficaram feridas na explosão, nesta sexta-feira (8), em uma mesquita xiita na cidade de Kunduz, no nordeste do Afeganistão. A missão da ONU no país que deu o balanço de mortos.

Um médico do hospital central de Kunduz que pediu para não ser identificado afirmou que o local recebeu 35 corpos e mais de 50 feridos.

Pouco antes, um responsável local da ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) afirmou que "mais de 90 feridos e 15 corpos" haviam chegado à sua clínica na cidade.

O porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, fez um comentário sobre a explosão: "Houve uma explosão em uma mesquita de nossos compatriotas xiitas, e o resultado disso é que um número de nossos compatriotas foram martirizados e feridos".

Mujahid disse que uma unidade especial de investigação foi ao local para investigar o que houve. Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado desta sexta-feira.

Houve diversos ataques no país nas últimas semanas, inclusive um em Cabul, a capital do país. Alguns desses ataques foram reivindicados pelo Estado Islâmico Khorasan, o braço do Estado Islâmico no Afeganistão.

O Talibã e o Estado Islâmico são rivais. Ambos são sunitas —no Afeganistão, os xiitas são minoria. Apesar de ambos serem muçulmanos, os sunitas e xiitas têm teologias e rituais diferentes.

Os sunitas são considerados mais tradicionais e, para eles, Maomé é o maior profeta, e os outros líderes da religião são secundários.

Os xiitas seguem um genro do profeta Maomé, e, para ele, só os descendentes desse genro podem ser líderes dos muçulmanos.