Feirão de renegociação de dívidas acontece nos dias 14 e 15 de outubro em Mossoró

Consumidores mossoroenses terão a oportunidade de renegociar contratos e débitos em aberto no Feirão de Renegociação de Dívidas, promovido pela CDL Mossoró, Defensoria Pública do RN e Procon Estadual e OAB/RN.

O Feirão acontecerá nos dias 14 e 15 de outubro, das 10h às 17h30 na CDL. O serviço é gratuito e basta levar documento de identificação.

Na ocasião, além da revisão de contratos, cálculos e intermediação de acordos, serão ofertados atendimento jurídico, consultas de CPF e orientações a respeito de processos administrativos e judiciais.

Para isso, já estão confirmadas as participações de credores como Cosern, Caixa Econômica, Grupo Queiroz Supermercados e TCM, além do atendimento remoto com bancos e operadoras de crédito.

"Através do feirão de renegociação de dívidas, o consumidor terá acesso à resolutividade das suas dívidas e poderá renegociar débitos que tem com fornecedores locais, operadoras de créditos, bancos, telefonia e toda gama de prestação de serviços, com prazos e condições diferenciadas e, assim, voltar a poder acessar o crédito no mercado", destaca Thiago Silva, coordenador Geral do Procon/RN, órgão vinculado à SEMJIDH - Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos.