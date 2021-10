Prefeitura de Grossos realiza dia de Multivacinação nas escolas

Dando continuidade à Campanha de Multivacinação, a Prefeitura Municipal de Grossos realizará nos dia 13 e 14, quarta e quinta-feira, respectivamente, nas escolas estaduais do município, dia de Multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade

O principal motivo da campanha é oportunizar o acesso às vacinas que estão disponíveis nas Unidades de Saúde direcionado a esse público alvo, com intenção de verificar e atualizar a situação vacinal de cada um deles. A vacinação tem por objetivo diminuir a incidência de doenças nas crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses, e 29 dias). A campanha teve início no dia 01 e segue até 29 de outubro.

A prefeita Cinthia Sonale comenta sobre a campanha de Multivacinação nas escolas. “A vacinação nas unidades de ensino do município, servem para aproximar esse público alvo que por algum motivo não podem ir à Maternidade. Se eles não vão à UBS, as equipes de saúde vão até às escolas para aplicação das vacinas, bem como verificar a situação vacinal de cada um deles. Essa é mais uma estratégia da Secretaria de Saúde, que tem como principal objetivo, alcançar o maior número de crianças e adolescentes, por isso pensamos nas escolas, lugar ideal, onde esse público pode ser encontrado”, disse.

Segundo a coordenadora de vacinação do município, Luedja Moura, “a ação serve para acompanharmos como anda a situação vacinal das crianças e dos adolescentes, por isso, pedimos aos pais ou responsável que disponibilizem a eles, a caderneta de vacinação e cartão do Sus, pois se faz necessário na hora da aplicação do imunizante”, disse.

Na quarta-feira (13), a equipe de vacinadores da Secretaria de Saúde, estará concentrada na Escola Estadual Professor Manoel João, a partir das 8h da manhã, para aplicação das vacinas, mediante a apresentação da caderneta de vacinação e cartão do Sus.

Na quinta-feira (14), a Multivacinação das crianças e adolescentes será realizada na Escola Estadual Coronel Solon, a partir das 8h da manhã.