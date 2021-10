“Estamos seguindo o protocolo de bioseguança”, diz diretor da 12˚ Direc

A Escola Estadual Professor José de Freitas Nobre, localizada no bairro Costa e Silva em Mossoró, suspendeu as aulas presenciais nesta quarta-feira (13), após uma aluna e um professor apresentarem sintomas suspeitos de Covid 19.







Esta é a segunda unidade e ensino a interromper aulas em Mossoró. A escola Centenário teve um caso confirmado e está com as atividades suspensas. A direção da escola Freitas Nobre, afirmou que a unidade irá passar pelo processo de desinfecção e amanhã retornará com as suas atividades normais.





A direção disse ainda que aguarda o resultado do teste da aluna e do professor, e, caso o resultado seja confirmado positivo para a Covid19, as aulas serão suspensas na unidade de ensino pelo período de 15 dias.





De acordo com a 12˚ Diretoria Regional de Educação e Cultura (DIREC), 71 escolas fazem parte da jurisdição regional e apenas a Escola estadual Centenário, em Mossoró, suspendeu as aulas presencias devido a uma professora que testou positivo para a Covid 19. Em relação a Escola Freitas Nobre, a Direc disse que aguarda o resultado dos testes da aluna e do professor e as aulas seguem acontecendo normalmente.





“Na jurisdição da 12˚ Direc são 71 escolas estaduais, até agora nós só estamos com uma escola, a Escola Estadual Centenário com suas aulas suspensas porque uma Professora veio no primeiro dia de aula com sintomas, fez o exame e deu positivo para covid. Então só temos essa Escola com as aulas suspensas. No Freitas Nobre as aulas não estão suspensas, porque ainda não está confirmada a suspeita de um professor e uma aluna com covid, de acordo com o protocolo da secretaria Estadual de Educação, somente com a confirmação da covid, é que todas as atividades podem ser suspensas”, disse Jadson Arnoud, Diretor da 12˚ Direc.





A 12˚ Direc, disse que desde a autorização para o retorno das aulas presenciais, está visitando as escolas para verificar, in loco, as condições das unidades escolares em relação aos protocolos de biossegurança. Segundo Jadson, todo o protocolo vem sendo seguido rigorosamente, quando existe a suspeita de contaminação, o comitê de biossegurança da escola notifica ao comitê da Secretaria Estadual de Educação, para tomar as devidas providencias.





Ainda de acordo com o diretor, a disseminação de notícias falsas em relação a contaminação de alunos pela covid, vem atrapalhando o andamento das aulas presenciais.





“O que está acontecendo infelizmente, é disseminação de fake News, notícias falsas de contagio em várias escolas e isso não está ocorrendo. Pedimos que as escolas continuem seguindo o rigoroso protocolo de biossegurança, com uso de máscara, distanciamento social, o não compartilhamento de objetos individuais, e se houver algum sintoma, seja de aluno ou professor, pedimos que não compareçam à escola, façam antes o exame e comunique a escola, se o resultado foi positivo ou negativo” explicou.