Produção de silagem na zona rural de Mossoró chega a quase mil toneladas

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) divulgou levantamento da produção de silagem realizada dentro do Mossoró Forragem, atividade relacionada ao Programa Mossoró Rural. De acordo com o levantamento, foram produzidas 1.929,5 toneladas de silagem, entre sorgo e milho. Essa é a maior quantidade de silagem já registrada de armazenamento na zona rural do município. O programa Mossoró Forragem atendeu no período 41 produtores em 21 comunidades rurais. O projeto tem mais de 60 produtores cadastrados.