Município de Grossos fará parte de rotas turísticas da Costa Branca

A cidade de Grossos, na região da Costa Branca, se prepara para se tornar um dos destinos turísticos mais visitados no estado do Rio Grande do Norte. Na última sexta-feira (08/10), um grupo de empresários investidores, com o apoio da Associação Costa Branca de Turismo (ACBT), esteve em Grossos e foi recebido pela secretaria de Turismo do município para dar início a implantação de rotas para passeios de veículos (4x4, Buggys, quadriciclos, jeepao Bandeirantes).

O grupo de empresários, que já atuam no ramo do turismo no estado do Ceará, demonstrou interesse em implantar o mesmo projeto na região litorânea da Costa Branca do estado.

Além de representantes da Prefeitura de Grossos, também estiveram na reunião os representantes da Câmara, vereadores Antônio Gustavo, Dauster Renard e Fabyellyson Gomes, que fazem parte da frente parlamentar em defesa do turismo.

A Prefeita Cinthia Sonale comemora a visita da ACTB e o interesse dos empresários no município de Grossos. “Recebemos com satisfação, a visita de investidores e da Associação Costa Branca de Turismo, que irão juntamente com a nossa gestão, e o apoio dos vereadores, implantar rotas turísticas na nossa cidade, incluindo Grossos no cenário do turismo do interior do estado, isso nos deixa muito feliz, e é fruto do nosso trabalho em prol do turismo local, em breve, teremos um roteiro turístico atraente para os visitantes”, destaca Cinthia.

A regulamentação do roteiro turístico é fundamental para que todo o processo seja desenvolvido com segurança, tanto para os empresários que estão investindo no município, quanto para os turistas que . Para isso a Frente Parlamentar em Defesa do Turismo, se comprometeu juntamente com o executivo municipal, regulamentar e aprovar o roteiro turístico que será criado e enviado para análise na Câmara municipal.