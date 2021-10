Dia D da Multivacinação para crianças acontece neste sábado (16) em 12 UBS’s de Mossoró

O Rio Grande do Norte realiza, no próximo sábado (16), o dia D da Campanha de Multivacinação para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

O objetivo da é Campanha de Multivacinação é melhorar as coberturas vacinais e reduzir a incidência de doenças imunopreveníveis, a exemplo das hepatites, poliomielite e meningite. A meta é vacinar 95% das crianças com vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde.

Em Mossoró, 12 Unidades Básicas de Saúde e mais 2 pontos extras, estarão vacinando durante todo o dia das 08h às 17h, e na Zona Rural, a vacinação acontece das 08h às 13h.

As UBSs são: UBS Francisco Nazareno, UBS Chico Porto, UBS Cid Salém , UBS Conchita Ciarline, UBS Chico Costa, UBS Ildone Cavalcante , UBS Maria Soares, UBS Lahyre Rosado, UBS Mário Lúcio, UBS Raimundo Renê, UBS Marcos Raimundo e UBS Centro clínico Edgar Bulamarqui.

Os pontos extras serão nos bairros Nova Mossoró, no stand de vendas da MISTER, na entrada do bairro e no Cidade Oeste, Bairro Itapetinga, na Igreja Cristã Evangélica.

Na Zona Rural, a vacinação será UBS Luiza Vanessa, na comunidade da Maísa, das 08h às 13h.

As crianças menores de 1 ano de idade podem receber as vacinas BCG, Rotavírus, Hepatite A, Hepatite B, Meningo C, Pentavalente, Pneumocócica, Poliomielite e Tríplice Viral, preconizadas pelo Ministério da Saúde. A meta é que 95% das crianças nessa faixa etária sejam imunizadas.

De 5 a 14 de outubro, o RN aplicou pouco mais de 8.500 vacinas, sendo 2.999 - BCG até 1 ano; 2.011 - Hepatite B até 30 dias; 533 – VIP; 7 – Rotavírus; 576 – Meningocócica C; 541 – Pentavalente; 4 – Pneumocócica; 409 – Hepatite A; 454 – Tríplice Viral; 60 – Tetra Viral; 312 – VOP; 319 – DTP; e, 283 – Varicela.

“É importante informar os dados em tempo oportuno para que possamos dar celeridade à Campanha e, assim, cumprir nosso objetivo de manter o calendário da criança e do adolescente atualizada”, informou a coordenadora em Vigilância em Saúde da Sesap, Kelly Lima.

Entre janeiro e agosto do ano passado, 42 municípios potiguares conseguiram atingir a meta de 95% do público-alvo em 3 ou vacinas. Já no mesmo período deste ano, apenas 15 municípios atingiram a meta.

A Campanha Nacional de Multivacinação acontece até o dia 29 de outubro.