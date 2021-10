Todos os professores terão suas progressões atendidas, diz Allyson Bezerra. Além de todas as progressões de professores que serão pagas a partir do próximo mês pelo município, Allyson Bezerra anunciou ainda que vai publicar na edição desta sexta-feira (15), do Jornal Oficial de Mossoró (JOM), todas as titularidades e mudança de níveis de professores da rede municipal de ensino pendentes desde o ano passado.

O prefeito Allyson Bezerra anunciou nesta sexta-feira (15), dia do Professor que será publicado ainda hoje no Jornal Oficial de Mossoró (JOM), todas as titularidades e mudança de níveis de professores da rede municipal de ensino pendentes desde 2020. O gestor disse também que vai pagar no próximo mês de novembro, todas as progressões de professores que desde 2018 não são pagas pelo município.

“Hoje dia do Professor eu anuncio que nós já vamos pagar nesse próximo mês, todas as progressões atrasadas e vamos montar uma comissão, para fazer uma avaliação de forma urgente para os professores receberem seus benefícios. De modo geral, todos os professores da rede municipal de ensino, vão estar tendo a sua progressão atendida pela prefeitura, tendo em vista que desde 2018 esse benefício não era concedido” afirmou Allyson Bezerra.

Sobre o retorno das aulas presenciais da rede municipal de ensino, o Prefeito disse que tem discutido junto com o Ministério Público, com os professores e os demais conselhos relacionados à educação, para tratar do retorno seguro ás aulas.

Allyson Bezerra destacou também que encontrou todas as escolas do município sem estrutura mínima de receber os alunos e que desde o começo do ano, vem trabalhando com um mutirão para reestruturar as unidades de educação.

“Nós apresentamos uma proposta ao Ministério Público de fazer um retorno híbrido, rotativo, que garantia que todas as crianças teriam pelo menos as suas avaliações finais, dentro da sala de aula de forma presencial. Paralelo a isso, nós estamos desde o começo de ano em um mutirão de serviço, de obras nas escolas, nós encontramos em prédios abandonados, os pais sabem disso que eu estou falando aqui porque o pai que deixa seu filho na escola no início de 2020 sabe da realidade, ano passado não teve o mínimo de ação e, este ano, em torno de cem prédios estão passando por obras” explica.

Além da reforma nas escolas, Allyson ressalta que todos os ônibus escolares estão em manutenção para atender toda a demanda escolar com após o retorno presencial.

“Nesse momento todos os ônibus da frota própria do município estão dentro da oficina em manutenção, para que não tenha ônibus quebrado e não falte o transporte para o aluno” disse.

Em relação a contratação de professores, foi publicado quinta-feira (14) no JOM, a primeira leva de professores para suprir a demandas das unidades que ainda não tinham os profissionais.

“Esperamos que nesse acordo com o Ministério Público nós possamos ter um avanço significativo, mas já garantimos independente se vai ser de forma presencial ou a distância como está acontecendo, já garantimos alimentação dos alunos através dos kits alimentares para todas as crianças.”, afirma Allyson.