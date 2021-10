RN confirma mais 129 casos da variante Delta do Coronavirus

O Laboratório Central Dr. Almino Fernandes (Lacen-RN), referência estadual no diagnóstico da Covid-19, recebeu a análise das amostras de testes covid enviadas à Fiocruz que confirmam mais 129 casos da variante Delta no Rio Grande do Norte. Com isso o estado já soma 173 amostras positivas em 30 municípios.

Os resultados são referentes a amostras coletadas nos meses de agosto e setembro. O maior número de casos é do município de Parnamirim (43), seguido por Goianinha (10) e Nísia Floresta (7). A capital, Natal, tem 5 amostras positivas para a variante Delta.

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) reforça a necessidade de manutenção das medidas sanitárias, principalmente o uso de máscara e álcool gel, além da vacinação em seu esquema completo, com duas doses.

Lista dos municípios que confirmaram casos da variante Delta

Açu 2, Alto do Rodrigues 1, Antônio Martins 1, Brejinho 1, Caicó 6, Canguaretama 2, Ceará-Mirim 2, Equador 4, Extremoz 5, Guamaré 3, Goianinha 10, João Câmara 6, Jucurutu 1, Macaíba 5, Marcelino Vieira 1, Natal 5, Nísia Floresta 7, Nova Cruz 1, Parazinho 1, Parnamirim 43, Santa Cruz 1, São João do Sabugi 1, São José de Mipibú 5, São Gonçalo do Amarante 5, São Miguel do Gostoso 2, Senador Elói de Souza 2, Tibau do Sul 2, Timbaúba dos Batistas 2, Touros 1 e Vera Cruz 1.