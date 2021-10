Corpo de Bombeiros registra aumento de 42% na incidência de incêndios florestais no RN

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN) registrou um aumento de 42% nos atendimentos de ocorrências de incêndios florestais em todo o estado. O levantamento considerados registros feitos entre janeiro e setembro deste ano em comparação com o mesmo período de 2020. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (18) pela Diretoria de Engenharia e Operações do CBMRN.

No período de janeiro a setembro deste ano, o Corpo de Bombeiros recebeu 1.269 chamados de focos de incêndio em matas contra 894 casos em 2020. E somente nos primeiros 15 dias do mês de setembro, foram registrados cerca de 13 atendimentos diários envolvendo incêndios florestais.

“Em comparação com os anos anteriores, em especial com o ano passado, houve um aumento bastante considerável de ocorrências atendidas. Com recursos do Governo do Estado e a partir de convênios com a união, recebemos nos últimos anos viaturas administrativas, operacionais, equipamentos e também promovemos vários cursos de combate a incêndio, ou seja, a Corporação vem evoluindo regulamente na prestação do serviço para atender de maneira mais eficaz a população norte-rio-grandense”, disse o comandante-geral do CBMRN, coronel Luiz Monteiro.

de acordo com o oficial, a estiagem enfrentada pelo estado é um fator importante que aumenta consideravelmente as incidências de incêndios, assim como os incêndios intencionais ou acidentais. “É bem verdade que a maioria dos sinistros, infelizmente, acontecem em razão da ação humana com a limpeza de terrenos e na preparação do solo para plantações”, finalizou.

Um fator que provoca incêndios florestais, é a necessidade dos agricultores de prepararem seus terrenos, nesses casos, a orientação do Corpo de Bombeiros, é fazer aceiros, que são faixas ao longo das cercas com a vegetação completamente retirada da superfície do solo, que tem como finalidade prevenir a passagem do fogo para área de vegetação, sempre observando o melhor tempo e horário.

Outra recomendação do CBMRN é que os terrenos baldios sejam mantidos sempre limpos, sem entulhos e se caso seja percebido algum foco de incêndio, deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, por meio do telefone 193.

O governo do estado lançou, em agosto, o Plano Estadual de Prevenção Ambiental e Combate às Queimadas e Incêndios Florestais, conhecido como RN SEM CHAMAS. O Plano define execução de ações conjuntas pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), IDEMA, Polícias Militar e Polícia Civil e ITEP em ações de educação, de monitoramento e de investigação em resposta às queimadas e incêndios florestais do RN.

A iniciativa possibilitou a união de esforços das instituições que atuam direta e indiretamente no enfrentamento destas situações de risco e infrações ambientais. As atividades são realizadas por meio de um sistema de parcerias institucionais, integração e cooperação mútua, para otimizar a aplicação dos recursos humanos e materiais disponíveis, inclusive na investigação de casos suspeitos de queima intencional, através de perícias e apresentação de denúncias à justiça.