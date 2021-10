Audiência pública proposta pelo vereador Lawrence discutirá abastecimento de água em Mossoró

A audiência pública é uma proposta do vereador Lawrence Amorim (Solidariedade), e irá reunir parlamentares, diretores da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), especialistas, líderes comunitários, construtores e outros participantes para discutir o cenário hídrico da cidade e buscar melhorias para o fornecimento de água.