Moradores dizem que não querem a Caern abastecendo a Vila Alagoas, em Serra do Mel

Após a divulgação de que os moradores estariam protestando devido a falta de água no local, o MOSSORÓ HOJE recebeu a informação de que, na verdade, os moradores pedem a saída da Caern do local. Dizem que a Companhia passou a gerenciar o abastecimento de água sem que os moradores fossem comunicados e que quebrou os canos que levava a água do poço até as casas e que agora vai instalar registros para cobrar pelo abastecimento; entenda o caso.