“Diálogos sobre Emprego e Renda”, Senador Jean ouve demandas do setor produtor em Mossoró

O evento ocorreu no campus do IFRN de Mossoró e teve participação do comércio, petróleo, bares, restaurantes, hotéis, indústria, fruticultura, lojistas e outros setores empresariais, além da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

O Senador Jean Paul (PT-RN) realizou na noite desta segunda-feira (18) um evento que reuniu empresários, parlamentares, representações sindicais, entidades governamentais e movimentos sociais em Mossoró. Durante o primeiro “Diálogos sobre Emprego e Renda”, o senador ouviu demandas de diferentes setores, que vão da necessidade de impulsionar o empreendedorismo jovem à estruturação de estradas para escoamento de mercadorias na região Oeste.

“São muito importantes esses diálogos, pois através dessas demandas construímos um mandato participativo e que propõe soluções reais para as questões da sociedade potiguar”, declarou o Senador Jean.

Também estiveram no encontro a deputada Isolda Dantas (PT-RN), a vereadora de Mossoró Marleide Cunha (PT-RN), o vereador de Mossoró Pablo Aires (PSB-RN) e secretários do Governo do Estado. Sebrae, Idema, Emater e as secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Planejamento participaram das discussões.

“A ideia de reunir todas essas pessoas foi debater as dificuldades dos setores produtores de Mossoró e região para podermos buscar maneiras, juntos, de solucionar essas questões, colocando à disposição o nosso mandato para ser a ponte que intermediará as resoluções desses problemas”, afirmou o Senador Jean.

No encontro, após a colocação da necessidade de melhorar as estradas, Jean lembrou que incluiu duas vezes no plano plurianual a duplicação da BR-304 e da BR-226. As duas rodovias federais são importantes para a circulação de cargas no Rio Grande do Norte e o senador contou que tem procurado diálogo com o Governo Federal para conseguir viabilizar a obra.

O fomento ao empreendedorismo jovem, o aumento do desemprego, incentivos fiscais e a venda e saída da Petrobras da região mossoroense também foram temas do “Diálogos sobre Emprego e renda”. O Senador Jean reforçou o apoio à classe empresarial e trabalhadores da região e o combate que tem realizado no Congresso às privatizações das estatais.

A partir desse primeiro encontro, o parlamentar buscará maneiras de atuar política, legislativa ou institucionalmente para atender às necessidades apresentadas. O “Diálogos sobre Emprego e Renda” é um projeto do mandato do Senador Jean que ocorrerá também em outras regiões do Rio Grande do Norte.