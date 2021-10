Tomógrafo do HRTM volta a funcionar; exames já estão sendo realizados normalmente. Desde ontem que a empresa SIEMENS, responsável pela manutenção do tomógrafo, está no hospital fazendo a substituição da ampola, peça que foi trazida de São Paulo para o conserto do equipamento. Durante o período que o tomógrafo estava sem funcionar, todas as tomografias, os exames de urgência e emergência de traumas de crânio, que seriam feitos na unidade, passaram a ser realizados na Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer. Com o conserto do tomógrafo, os atendimentos estão acontecendo normalmente no hospital.

O tomógrafo do Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, voltou a funcionar no início da tarde desta terça-feira (19). O aparelho estava quebrado há 29 dias devido a problemas técnicos.

Desde ontem que a empresa SIEMENS, responsável pela manutenção do tomógrafo, está no hospital fazendo a substituição da ampola, peça que foi trazida de São Paulo para o conserto do equipamento.

De acordo com a Diretora do HRTM, Herbenia Ferreira, o tomógrafo vinha funcionando normalmente e simplesmente parou. A equipe do Hospital entrou em contato com a empresa autorizada para a manutenção, com sede em Recife, os técnicos vieram ao HRTM e constataram que o tomógrafo apresentou um defeito na ampola, no tubo, que danificou o aparelho.

“Notificamos a empresa responsável, que fica em Recife, então eles fizeram todos os testes e perceberam que o problema era no tubo da ampola, então é uma peça nova que custa em média R$ 600 mil e essa peça não tem aqui no estado, tem em São Paulo. Então a gente abriu o processo para aquisição dessa peça, que é um tubo de imagem, entramos em contato com a assessoria jurídica da Sesap para ser autorizado, liberado o recurso para que a empresa pudesse mandar a peça para ser colocada no tomógrafo e hoje ele voltou a operar”, disse a Diretora.

Durante o período que o tomógrafo estava sem funcionar, todas as tomografias, os exames de urgência e emergência de traumas de crânio, que seriam feitos na unidade, passaram a ser realizados na Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer.

“Nesse período que ficou parado, as tomografias de urgência estavam sendo realizadas na liga. Foi uma pactuação da Sesap com a liga para realizar os exames de urgência e emergência do HRTM, até ontem tínhamos feito em torno de 300 tomografias na liga”, explicou Herbenia.

Com o conserto do tomógrafo, os atendimentos estão acontecendo normalmente no hospital.