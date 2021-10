Hamburgueria seleciona universitários para programa de Trainee

Estão abertas as inscrições para o Programa Trainee Burger King e Popeyes 2022. A seleção é voltada para estudantes de graduação ou pós-graduação com curso superior concluído entre dezembro de 2019 e de 2021. As candidaturas podem ser feitas até o próximo dia 21, no site vagas.ciadetalentos.com.br/hotsite/Traineebkepopeyes2022.

Intitulado “Uma carreira de sucesso para você devorar”, o processo seletivo tem como objetivo oferecer aos participantes oportunidades de crescimento dentro da empresa. O processo seletivo será “às cegas”, assim serão valorizadas as habilidades técnicas e comportamentais dos candidatos.

Para se candidatar, o inglês não é um pré-requisito, mas o idioma valoriza o currículo do candidato. Além disso, os interessados devem possuir disponibilidade para trabalhar em Alphaville/SP, de se deslocar para outros estados e ter domínio do Pacote Office.

Todos os inscritos passarão por seis etapas durante o processo de seleção: inscrição, Carrer Rise e três fases de Creathon. Ao final, os selecionados terão contrato de um ano, com possibilidade de criar na carreira na empresa e direito a diversos benefícios, como:

- Salário compatível com o mercado

- Vale-alimentação

- Vale-refeição

- Vale-transporte, fretado ou estacionamento

- Seguro de vida

- Gympass

- Parceria com cursos e universidades

- Plano de saúde e odontológico, incluindo dependentes

- Programa de assessoria financeira, jurídica e psicológica

- Programas de qualidade de vida