“Retornaremos presencialmente em 2022 de forma segura e planejada” diz Secretária de Educação. O Ministério Público do Rio Grande do Norte discorda da decisão técnica da secretaria de Educação de Mossoró e acionou a justiça através de uma ação civil pública, para que as aulas presenciais retornem o quanto antes. A Prefeitura afirma que desde o princípio tem mantido constante diálogo com o MPRN e demais instituições ligadas à educação, apresentando de forma transparente as ações realizadas na área da educação ao longo de 2021 para o retorno presencial das aulas.

A Secretaria Municipal de Educação de Mossoró, em diálogo com o Ministério Público, decidiu pela permanência das aulas online. De acordo com a secretaria Hubeônia Alencar, a proposta enviada ao MP, prevê um retorno de forma rotacional de 100% da rede até dezembro deste ano, para uma avaliação diagnóstica, que servirá de base para o programa de recuperação de aprendizagem em 2022.

“No final de novembro, início de dezembro, nós retornaremos com 100% da rede presencial de forma rotacional para fazermos uma avaliação diagnóstica. Essa avaliação servirá de base para o programa de recuperação de aprendizagem em 2022”, explica Hubeônia.

Ainda segundo a secretaria, essa é a proposta mais viável diante das condições que foram recebidas as unidades de ensino em 2021, de forma precária e sem as mínimas condições de receber os alunos, além da frota do transporte escolar da rede, que neste momento passa por manutenção.

“Esta é a proposta mais viável diante das condições estruturais da rede. Temos agido desde o início do ano com diversas ações concretas para a melhoria das escolas. Já fizemos esse serviço em diversas unidades, estamos com os ônibus em manutenção e consideramos que não se torna viável interromper todo este ciclo agora para um retorno presencial de menos de dois meses” destaca.

A secretaria disse ainda que, em 2022, todos os alunos acima de 12 anos, já estarão vacinados com as duas doses de vacinas contra a Covid, o que garante mais segurança a comunidade escolar.

Nesta quarta-feira (20), o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) entrou com uma ação civil pública para que retome as aulas de maneira presencial.

Em nota o executivo municipal disse que a Procuradoria-Geral do Município já está avaliando a ação e que mantém contato direto com a instituição, prestando as informações e esclarecimentos necessários sobre o retorno das atividades escolares presenciais.

Veja a nota

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Educação, informa que até o momento não foi notificada sobre ação judicial do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) Comarca de Mossoró, a respeito da retomada das aulas presenciais na rede pública municipal de ensino.

Destaca que o município mantém contato direto com a instituição, prestando as informações e esclarecimentos necessários sobre a atual situação das escolas e unidades de educação infantil do município; transporte escolar e demais aspectos que envolvam o retorno das atividades escolares presenciais.



Reforça ainda que desde o princípio tem mantido constante diálogo com o MPRN e demais instituições ligadas à educação, apresentando de forma transparente as ações realizadas na área da educação ao longo de 2021 para o retorno presencial das aulas, de forma segura e planejada.



Ainda para 2022, a secretaria adiantou que será implementado o sistema de gestão, garantindo as matrículas 100% online pela primeira vez na rede municipal de ensino.