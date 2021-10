Para facilitar serviços, Governador Dix-Sept Rosado adere ao INSS Digital

Prefeitura de Governador faz adesão ao INSS Digital e vai passar a realizar a aposentadorias e oferecer diversos serviços previdenciários e trabalhistas

Com INSS digital, população de governador

A Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado fez nesta quarta-feira (20) adesão ao INSS Digital. O Termo de Adesão foi assinado pelo prefeito Dr. Artur Vale no Centro Administrativo.

A adesão ao projeto faz parte do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) firmado entre a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn) e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A parceria vai permitir que a Prefeitura de Governador realize aposentadorias e ofereça diversos serviços previdenciários e trabalhistas, sem a necessidade de deslocamento dos dixseptienses a uma agência do INSS.



Os serviços serão disponibilizados na Secretaria Municipal de Administração, após treinamento a ser realizado no INSS, em Mossoró, nos dias 18 e 19 de novembro de 2021.



Trata-se de mais uma facilidade que a gestão do prefeito Dr. Artur Vale está implantando para a população de Governador Dix-Sept Rosado.



O secretário municipal de Administração Kaká Silveira, o Chefe de Gabinete Elvis Andrade e os representantes da Femurn Guiliani Patrícia Guedes (Assessora) e Kelsen Rosado (Chefe de Gabinete) participaram do ato de assinatura do Termo de Adesão.