Endocrinologia volta a funcionar no PAM; serviço estava parado há quatro anos

O atendimento no setor de endocrinologia do PAM do bairro Bom Jardim, foi retomado nesta quinta-feira (21). O retorno do serviço foi feito pelo prefeito Allyson Bezerra, que foi pessoalmente à unidade para dar boas-vindas à médica endocrinologista Taciana Raquel Silva.

A ausência da especialidade vinha causando muitos prejuízos à população, em especial aos pacientes diabéticos que precisam de acompanhamento periódico no setor. “Eu estava há mais de um ano esperando porque a consulta particular é muito cara, a última vez que fui à médica paguei R$ 200,00, hoje já me consultei aqui com a Dra. Taciana e gostei muito do atendimento”. O relato é da dona de casa Maria da Saúde, 47 anos, que tem diabetes e depende do serviço público de saúde.

Para a secretária de Saúde Morgana Dantas, a retomada dos atendimentos em endocrinologia vai complementar o serviço que está sendo feito com os pacientes diabéticos que se utilizam do programa de distribuição de insulina do município. “A partir da regularização do programa de insulinas que atende aos pacientes insulinodependentes precisávamos de um profissional para atender a esses pacientes e a chegada da médica endocrinologista para compor o programa vai garantir um serviço mais completo à população de Mossoró”, ressaltou Morgana.

A médica Taciana Raquel fala que a retomada do ambulatório de endocrinologia vai assistir aos pacientes diabéticos e ressalta a importância do serviço. “A proposta do município com a retomada do ambulatório de endocrinologia é retomar a avaliação de pacientes com endocrinopatias. O município tem uma demanda muito alta de pacientes diabéticos que estavam sem esse atendimento que garante orientação sobre alimentação, medicação e acompanhamento periódico. Agora estamos voltando com este serviço para atender melhor à população de Mossoró”, destacou.

O prefeito Allyson Bezerra ressaltou que a reativação do serviço representa o cumprimento de mais uma etapa do projeto que visa garantir serviço de saúde de qualidade à população de Mossoró. O prefeito destacou ainda outras especialidades também retomados na área da Saúde.

“Estamos entregando aqui mais um importante serviço de saúde à população de Mossoró. O Pam estava há quatro anos sem atendimento no setor de endocrinologia e essa falta vinha trazendo prejuízos aos pacientes diabéticos. Recentemente também entregamos aos mossoroenses outros importantes serviços de saúde como a contratação do neuropediatra no Centro de Reabilitação, a retomada das Cirurgias Eletivas Ginecológicas e a reativação do serviço de Raio X da UPA do Belo Horizonte”, detalhou Allyson Bezerra.