Prodeter Cajucultura chega à Vila Guanabara no município de Serra do Mel

Parceria com a Prefeitura de Serra do Mel, via Secretaria Municipal de Agricultura, e o Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter) Cajucultura, realizou nesta quarta-feira, 20, visita a Vila Guanabara.



Na oportunidade, Sérgio Freire, agente do Prodeter Cajucultura apresentou os números e projetos do Prodeter e do Banco do Nordeste já realizados no município de Serra do Mel.

O agente do Prodeter ressaltou as parcerias realizadas com a Prefeitura de Serra do Mel, que segundo ele têm gerado ótimos frutos com a evolução das práticas associativas e a adoção de técnicas de inovação e tecnologia na cajucultura.

“Queremos levar os projetos do Prodeter e as linhas de crédito do Banco do Nordeste a todas as vilas de Serra do Mel”, ressaltou Sérgio Freire.

Na oportunidade, a secretária municipal de Agricultura, Andréa Veras, ressaltou que a gestão municipal tem dado apoio aos projetos importantes para revitalização da cajucultura, que beneficiam os produtores e suas famílias.

Além dos moradores da Vila Guanabara, também participaram do evento, a secretária Andréa Vicente, o engenheiro agrônomo da secretaria de Agricultura e coordenador do Comitê Territorial da Cajucultura, Braz Lino, os vereadores Thiago Freitas e Jeú Costa e pelo Banco do Nordeste, Fernandes Oliveira, gerente de negócios e Sérgio Freire, Agente de Desenvolvimento da Cajucultura.