I Feira Recriar de Artesanato de Agricultura Familiar será lançada neste domingo em Grossos

A Prefeitura Municipal de Grossos lançará neste domingo (24), a I Feira Recriar de Artesanato e Agricultura Familiar, o evento é uma parceria com o Governo do Estado através da Sedraf e Rede Xique Xique, por meio das secretarias de Turismo e Eventos e Agricultura e Pesca.

A Feira Recriar tem por objetivo valorizar e incentivar a população a conhecer e ter acesso aos artesanatos e aos produtos da agricultura familiar produzidos no município de Grossos. Os participantes da feira irão comercializar desde hortaliças, frutas, verduras, quanto os mais belos artesanatos em areia colorida, conchas, palhas, biscuit, entre outros.

Para a Prefeita Cinthia Sonale, a feira irá impulsionar a geração de renda dos agricultores e artesãos. "Estamos dando visibilidade ao talento e trabalho dos nossos artistas e pequenos agricultores. Esperamos que a Feira Recriar seja um espaço de geração de renda e incentive tanto os produtores, quanto a própria população a valorizar o que temos de melhor, nossa ideia é que a Feira se torne diária e mais um ponto de atração turística de Grossos”, afirma a gestora.

A Feira Recriar acontece neste domingo (24), das 07h às 10h no canteiro central da Avenida Raimundo Gonçalves de Oliveira e contará com a presença do deputado estadual Souza, a deputada Isolda Dantas e o deputado federal Beto Rosado.

Os expositores realizarão a higienização do local onde ocorre a feira, seguindo recomendações do Ministério da Saúde. As bancadas manterão o distanciamento social onde serão utilizadas máscaras pelos atendentes, e será disponibilizado o álcool em gel. Para a população, é obrigatório o uso de máscara.