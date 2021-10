A prefeita Cinthia Sonale cumpriu agenda política e administrativa com a governadora Fátima Bezerra (PT) nesta sexta-feira, 22/10, na Governadoria, sediada em Natal. O encontro foi solicitado pela prefeita através do deputado Souza. Na pauta, reivindicações já feitas à governadora, mas que agora foram oficializadas e documentadas.

A gestora acompanhada do Vice Prefeito Valdeci Caetano, do secretário Geral Veronilde Caetano e dos vereadores, Fabyellyson Gomes, Dauster Renard, Gustavo Fernandes, Alexandre Santos, Dorinha do Córrego, João Carlos, e Tiago Seabra representando a sua esposa, vereadora Cintia Seabra, foram recebidos pela Governadora Fátima Bezerra e demais secretários estaduais.

Um dos pontos levados pela prefeita Cinthia Sonale à governadora Fátima diz respeito à Segurança. Foi reivindicado reforço policial e a implantação do serviço de vídeo monitoramento. Sobre esses pontos, a Governadora disse que já autorizou o reforço policial de mais quatro policias, aumentando assim, o contingente e quatro para oito policiais no município. Em relação ao vídeo monitoramento, a Governadora autorizou um estudo de viabilidade técnica para seja feito um orçamento, e através de emenda do deputado Souza, ser liberado recurso para a implantação do sistema em Grossos.

A Prefeita protocolou também, ação voltada para a perfuração de poços que possam amenizar o problema relacionado à falta d’água em algumas localidades rurais. Ficou acertado junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (semarh), que no início do próximo mês, a equipe técnica da secretaria vai fazer a demarcação para a perfuração de três poços nos assentamentos Costa Branca, Caenga e Meu Pais e nas comunidades de Valença, Córrego e Areias Alvas. Sobre a ampliação da rede de abastecimento de água, fiou autorizado de imediato, a implantação da rede na comunidade de Areias Alvas.

Também foi pleiteado pela Prefeita, a questão da sinalização vertical e horizontal das ruas da cidade. Segundo a prefeita Cinthia Sonale, o trânsito não é municipalizado. Foi definido durante a audiência que o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran RN), estará a partir da próxima semana em Grossos, para fazer um levantamento dos pontos onde serão instaladas toda a sinalização.

Na área do turismo, a principal reivindicação diz respeito à recuperação da Avenida Litorânea Dehon Caenga, principal via de acesso de Grossos a Tibau e um dos problemas que afetam diretamente a questão turística do município praiano. Sobre esse ponto, a Governadora disse que a licitação para a recuperação da estrada está em andamento e que a previsão é que o serviço seja iniciado em dezembro.

“Uma de nossas principais pautas junto a Governadora é em relação a litorânea Dehon Caenga, que está em situação crítica. Temos forte potencial, mas com a estrada do jeito que está, certamente nenhum turista vai querer nos visitar. A Governadora disse que o serviço será iniciado em dezembro e dentro de trinta dias, fará a entrega do trecho que vai da prainha até a comunidade de Barra totalmente recuperado”. Frisou Cinthia.

Finalizando sua agenda com a governadora Fátima Bezerra, A prefeita Cinthia agradeceu a Governadora e disse que volta ao município com mais motivação para continuar o trabalho de transformar o município de Grossos.

“Saímos da audiência com a maior parte de nossas pautas atendidas, isso nos deixa muito feliz, e afirmo meu compromisso de buscar e trabalhar cada dia mais pelo desenvolvimento da cidade de Grossos”, finaliza.