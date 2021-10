"Não há palavras para expressar meu choque e tristeza”, diz Alec Baldwin sobre morte de diretora

O ator Alec Baldwin disparou a arma cenográfica que matou uma mulher e deixou um ferido no set do filme "Rust", nesta quinta-feira (21), no estado americano do Novo México, informou o gabinete do xerife do condado de Santa Fé.

"O gabinete confirma que os dois indivíduos baleados no set de 'Rust' foram a diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42, e o diretor do filme, Joel Souza, 48, atingidos quando uma arma cenográfica foi disparada pelo ator e produtor Alec Baldwin", diz o comunicado.

Hutchins chegou a ser levada de helicóptero ao hospital da Universidade do Novo México, mas não resistiu aos ferimentos.

Souza foi levado de ambulância ao centro médico Regional Christus St. Vincent. Segundo o site especializado Deadline, ele foi atingido no ombro.

Horas depois, a atriz Frances Fischer afirmou em uma rede social que o diretor já recebeu alta.

Questionado sobre a informação, o porta-voz do centro médico, Arturo Delgado, disse que não estava autorizado a divulgar informações sobre os pacientes.

Um porta-voz de Baldwin disse que a morte foi um acidente. Baldwin depôs e foi liberado, segundo o site Deadline. Uma foto do jornal local "Santa Fe New Mexican" mostra o ator chorando enquanto falava ao telefone do lado de fora da delegacia.

Em um post no Twitter, o ator comentou a morte. "Não há palavras para expressar meu choque e tristeza em relação ao trágico acidente que tirou a vida de Halyna Hutchins, esposa, mãe e nossa colega profundamente admirada. Estou cooperando totalmente com a investigação policial para resolver como essa tragédia ocorreu", escreveu ele.

"Estou em contato com o marido dela, oferecendo meu apoio a ele e sua família. Meu coração está partido por seu marido, seu filho e por todos que conheciam e amavam Halyna”, completou.

O disparo aconteceu durante uma cena, segundo a polícia, mas ainda não se sabe se era um ensaio ou uma gravação. "Detetives estão investigando como e que tipo de munição foi disparado".

"Esta investigação permanece aberta e ativa", afirmou o porta-voz do xerife, Juan Rios. "Nenhuma acusação foi apresentada em relação a este incidente. As testemunhas continuam a ser ouvidas".

A produção do filme foi paralisada.

FILME SOBRE MORTE ACIDENTAL

"Rust" é um filme de velho oeste estrelado e produzido por Baldwin ("Missão: Impossível - Efeito fallout") que também tem no elenco Jensen Ackles ("Supernatural") e Travis Fimmel ("Vikings").

Baldwin interpreta o personagem que dá o nome ao filme, que se passa no Kansas em 1880 e conta história de garoto e avô em fuga após acusação por morte acidental.

HALYNA HUTCHINS

Halyna Hutchins tinha 42 anos e era diretora de fotografia. Ela já fez filmes, curtas e produções para a televisão desde 2012, segundo o site IMDb.

Ela nasceu na Ucrânia, cresceu em uma base militar soviética no Circulo Polar Ártico e estudou jornalismo em seu país e cinema em Los Angeles.

Como diretora de fotografia, ela trabalhou em filmes como "Archenemy" (2020), com Joe Manganiello, "Blindfire" (2020) e "The Mad Hatter" (2021).

Na terça-feira (19), dois dias antes do incidente, ela publicou um vídeo em seu perfil no Instagram no set de "Rust".

"Um dos benefícios de gravar um filme de velho oeste é que você pode andar a cavalo na sua folga", afirmou Hutchins.