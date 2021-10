Campanha Outubro Rosa chega à Zona Rural de Grossos nos dias 27 e 28

Intensificando ainda mais os cuidados com a saúde das mulheres do município, a prefeitura municipal de Grossos da continuidade a Campanha do Outubro Rosa, e realizará nos dias 27 e 28, quarta e quinta-feira respectivamente nas comunidades de Areia Alvas e Valença, ação de acolhimento direcionado ao público feminino.

Cinthia Sonale fala da importância das ações do Outubro Rosa acontecerem na zona rural do município. "Desde o início da Campanha estamos priorizando o cuidado com a saúde das mulheres Grossenses, pois a prevenção ainda é a melhor forma de combater o câncer de mama. Na última sexta (15), o dia D do Outubro Rosa foi na cidade com ações voltadas ao público feminino que tiveram acessos a vários serviços e exames. Na próxima quarta e quinta-feira, às ações irão acontecer nas comunidades rurais, mostrando que o comprometimento da minha gestão com a saúde pública é real e está chegando a todos que precisam. Especificamente, está ação é para as mulheres, elas também terão acesso a serviços de saúde e exames. É um momento de acolhimento e carinho. Por isso convoco todas as mulheres para participar", disse a prefeita.

Na oportunidade serão realizadas diversas ações como palestra preventiva, coleta do Papanicolau, aferição de pressão, exames de preventivo de colo de útero, exame clínico das mamas, teste rápido para sífilis e HIV, avalição em saúde bucal, bem como a solicitação e marcação de exames de mamografia, e encerrando com um coffe break.

A Campanha Outubro Rosa trata da conscientização, prevenção e diagnóstico precoce contra o câncer de mama.

Segue Cronograma.

Quarta-feira (27/10) - Comunidade de Areias Alvas na Unidade Básica de Saúde José Firmino de França, a partir das 8h da manhã.

Quinta-feira (28/10) - Comunidade de Valença na Unidade Básica de Saúde Manoel Vicente de Paiva, a partir das 8h da manhã.