Causa da morte de idosa encontrada no Noemia Chaves será determinada após exames em Natal

O corpo da aposentada Luzia Júlia de Queiroz Moura, de 62 anos, ex-servidora da Ufersa, foi encontrado na noite desta segunda-feira (25), dentro do seu apartamento, no condomínio localizado no Abolição I, em Mossoró. A polícia foi acionada ao local por vizinhos que estavam sentindo um mau cheiro vindo do apartamento e por alegarem não ouvir movimentação da idosa há alguns dias. Devido ao estado em que o corpo foi encontrado, não foi possível determinar a causa da morte, sendo necessária a realização de exames no Itep de Natal.