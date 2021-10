RN tem saldo positivo de 6,3 mil novos postos de trabalho em setembro

Todos os setores contribuíram para o saldo positivo na geração de empregos, com destaque para o setor de serviços que gerou 1.896 novos postos de trabalho ao longo do mês, seguido da agropecuária com 1.634 empregos, da construção civil com saldo de 1.028 novos postos, a indústria ficou com 966 e o comércio com 778 novos postos.

De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do governo federal (Caged), divulgado nesta terça-feira (26), o Rio Grande do Norte terminou o mês de setembro com saldo positivo de 6.302 novos empregos com carteira assinada.

O resultado é a diferença entre o número de contratações (17.478) e o número de demissões (11.185) ao longo do mês.

Com isso, o estado chegou ao quinto mês consecutivo com saldos positivos de geração de empregos em 2021.

O mês de setembro também foi o mês com o segundo maior saldo de empregados no ano, atrás apenas de agosto, quando o Rio Grande do Norte teve saldo positivo de 7.381 novos contratados.

O estado tem um estoque de 462.287 empregos formais. A variação positiva em relação a agosto representou crescimento de 1,38%. No acumulado do ano, o estado tem saldo positivo de 30.046 empregos.

