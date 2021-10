Prefeitura da início a obras de recuperação do Moinho Holandês em Grossos

O Moinho Holandês é o principal e maior cartão postal da cidade de Grossos, medindo cerca de 15 metros de altura e 11 metros de diâmetro, atrai a atenção de todos os turistas e visitantes que passam pela cidade. Entendendo a importância que o Moinho desempenha na história política do município, a prefeitura municipal de Grossos deu início nesta segunda (24/10), aos reparos no equipamento que há muitos anos não eram realizados.

A obra de reforma do Moinho englobará a troca das velas da frente do equipamento, que estão danificadas, será confeccionado um novo leme de madeira, o antigo é de compensado, além de reparos na escada para colocá-la no lugar apropriado na lateral do moinho e todo o serviço de pintura.

Segundo o professor Marcos Bezerra, o moinho Holandês chegou aqui no Brasil por volta do século XVII, com o ciclo da cana de açúcar, trazidos pelos holandeses nas suas grandes caravelas. “Em Grossos, o moinho foi inaugurado na Salina Marisco aproximadamente em 1905, pela Companhia de Comercio, indústria e Navegação. Este moinho foi montado pelos carpinteiros; João Benedito, Joaquim Rodrigues, Francisco Borges e vários ajudantes e ficou em atividade até meados dos anos 50, quando foi substituído por motores a diesel. Após sua substituição, o moinho ficou sem utilidade, passando a ser apenas um monumento histórico para nossa cidade”, explica o professor.

A prefeita Cinthia Sonale, ao assumir a gestão da prefeitura de Grossos, priorizou a revitalização do Moinho, autorizando o serviço de manutenção e revitalização por meio da secretaria de obras.

“Entendemos a importância de se preservar a história do nosso povo, e não podíamos deixar esse importante equipamento turístico sofrer com a ação do tempo, por falta de manutenção de gestões passadas que não valorizaram a sua importância. A partir de agora, o moinho será restaurado e entregue a população de Grossos e aos nossos visitantes para que continue sendo o nosso maior cartão postal” frisa a prefeita.

Este ano, o moinho tem uma papel importante para a cidade, será palco do espetáculo cultural “Grossos, do moinho do passado em movimento ao futuro”, que contará a história do município. O espetáculo acontecerá nos dias 10 e 11 de dezembro, data da emancipação política do município. A expectativa é que o equipamento fique pronto até o final de novembro.