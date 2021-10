Em visita à presidente da TAP, Fátima comemora retomada de voo do RN a Portugal

A governadora Fátima Bezerra se reuniu na manhã desta terça-feira, 26, em São Paulo, com a presidente executiva da TAP Air Portugal, Christine Ourmières-Widene. Christine, a primeira mulher escolhida pelo governo português para assumir o cargo de presidente-executiva da TAP, faz sua primeira viagem oficial ao Brasil.

A TAP retorna voo direto Lisboa/Natal no próximo dia 03 de novembro. O voo tem previsão de chegada em Natal às 21h30 e terá frequência de três vezes por semana.

Para marcar o retorno da rota internacional o Governo do RN, através da Setur e Emprotur, vai realizar ações no Aeroporto Internacional Aluízio Alves para recepcionar os visitantes. As ações contarão com a presença do trade turístico potiguar.

A linha estava suspensa desde o fim de abril, quando o governo de Portugal fechou as fronteiras para voos comerciais vindos do Brasil.

"Portugal é o principal polo emissor na Europa e o retorno das operações da TAP reafirma o fortalecimento da retomada do turismo em nosso Estado", afirmou a governadora Fátima Bezerra.

O Governo do RN vai realizar em parceria com a TAP ações promocionais contemplando a diversidade e a sustentabilidade.

"São ações importantes que fortalecem a tolerância e o acolhimento, o que também contribui para termos mais cidadania, paz e democracia", pontuou Fátima Bezerra.

Acompanharam a chefe do executivo potiguar a secretária de Turismo do Estado, Ana Maria Costa, o diretor-presidente da Emprotur, Bruno Reis, a assessora de Comunicação do Estado, Maria da Guia Dantas, e a assessora jurídica do GAC, Luciana Daltro.