Sesap investiga mortes de 12 bebês em menos de 1 mês na UTI neo da maternidade Santa Catarina

A Secretaria Estadual de Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap) abriu uma investigação para apurar a morte de 12 bebês recém-nascidos, em menos de um mês, na UTI neonatal do Hospital Dr. José Pedro Bezerra, mais conhecido como Hospital Santa Catarina, na Zona Norte de Natal.

A vigilância epidemiológica da Sesap analisa a situação dos óbitos que foram registrados entre os dias 18 de setembro e 16 de outubro, que teriam ocorrido por uma possível infecção hospitalar.

Mães que perderam seus filhos relatam que os recém-nascidos morreram por causa de uma bactéria.

Thainará Thamires da Silva mãe do pequeno Lorenzo que nasceu no dia 21 de agosto, conta que ele nasceu prematuro, com 28 semanas. Um mês após o nascimento, o bebê pegou uma bactéria e faleceu, segundo a mãe. Ela afirma a bactéria teria sido transmitida por outras crianças que estavam internadas no local.

A certidão de óbito do bebê tem como causas da morte choque séptico, sepse tardia, enterocolite necrosante e prematuridade extrema.

"Ele estava bem, a gente já estava indo para o canguru, quando o bebê não precisa mais de aparelho e já consegue respirar direito. Estava ganhando peso, mas pegou essa bactéria. E a gente quer ter uma explicação das autoridades e do hospital, porque não está claro o que realmente aconteceu", disse.

A Sesap informou através de nota que não foi detectada uma sintomatologia comum entre os recém-nascidos que morreram.

“Estão sendo investigados 12 óbitos, ocorridos entre os dias 18/9 e 16/10. Dentre os prontuários analisados, não foi detectada sintomatologia em comum aos recém-nascidos. A Sesap aguarda a conclusão dos demais exames para finalizar as análises. Os óbitos tiveram causas diversas como, por exemplo, hemorragia pulmonar, endocardite bacteriana ou sepse”, informou.

A secretaria disse ainda que a UTI permanece aberta com seis bebês internados e isolados na UTI neonatal, aguardando resultado de exames.

A pasta ressaltou que durante a avaliação, a equipe identificou sete fatores que podem ter contribuído para os casos de infecção hospitalar e encaminhou a realização de oito ações para melhoria na unidade, como a limpeza geral da UTI, mudança de rotina na ordenha das mães, aquisição de equipamentos e incremento no padrão de higienização dos materiais e dos profissionais.

“A Sesap seguirá trabalhando para concluir a investigação, após a finalização dos exames que estão sendo feitos pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen)”, finalizou.