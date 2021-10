Governadora apresentará potencialidades do RN na Conferência da ONU em Glasgow na Escócia

Fátima deverá transmitir o cargo para o vice-governador Antenor Roberto de Medeiros (PC do B). As despesas referentes à participação de Fátima em Glasgow serão pagas pela ONU. De acordo com a governadora, os encontros são "de suma importância para o Estado vão ao encontro das iniciativas políticas e econômicas, que estão sendo empreendidas e adotadas para obtenção de resultados positivos em nossa economia, cumprindo o papel de melhoria da vida dos potiguares".

A governadora Fátima Bezerra informou em mensagem encaminhada à Assembleia, que nos dias 03 e 04 de novembro estará participando da Conferência da ONU sobre o tema "Gênero, Democracia e Energia limpa", em Glasgow na Escócia, onde irá apresentar "as ações adotadas no âmbito do Estado sobre o tema energia verde e potencialidades do Rio Grande do Norte a empresários e autoridades mundiais".

Fátima deverá transmitir o cargo para o vice-governador Antenor Roberto de Medeiros (PC do B). As despesas referentes à participação de Fátima em Glasgow serão pagas pela ONU.

Entre os dias 05 e 14 do próximo mês, a governadora estará em Copenhague, capital da Dinamarca e Oslo, capital da Noruega, "para uma série de encontros entre autoridades e interlocutores dinamarquesas e noruegueses para discutir avanços na implementação de energias renováveis no país, notadamente no Rio Grande do Norte, que atualmente possui o maior parque de energia eólica do Brasil".

De acordo com a governadora, os encontros são "de suma importância para o Estado vão ao encontro das iniciativas políticas e econômicas, que estão sendo empreendidas e adotadas para obtenção de resultados positivos em nossa economia, cumprindo o papel de melhoria da vida dos potiguares".

Em 2019, Fátima Bezerra fez sua primeira viagem ao exterior, onde passou 18 dias na China, a convite do governo chinês, nas cidades de Pequim e Lisboa, em Portugal. Também passou por Paris (França), Roma (Itália) e Berlim (Alemanha).