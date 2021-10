Internas da Mario Negócio recebem ações da campanha Outubro Rosa

A secretaria de saúde de Mossoró em parceria com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) realizaram uma ação alusiva ao Outubro Rosa com as internas da Penitenciária Agrícola Doutor Mário Negócio, em Mossoró. Na oportunidade foram realizados exames e orientações sobre saúde da mulher para todas as 62 internas da unidade.

A campanha contou com a participação de estudantes dos cursos de enfermagem, nutrição e serviço social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e da universidade Potiguar (UNP).

Segundo a diretora da equipe de saúde prisional do município de Mossoró, Diana Fernandes, foram realizados exames clínicos das manas, preventivo de Papanicolau, coletas para exames laboratoriais, além de orientações gerais e sobre o auto-exame. A equipe conta com médico, dentista, enfermeiro, psicólogo, assistente social e técnicos, totalizando oito profissionais.

A Secretaria da Administração Penitenciária (SEAP) tem incentivado e estimulado parcerias para atender a saúde prisional, afim de realizar ações preventivas, e evitar que os privados de liberdade precisem utilizar leitos de hospitais da rede pública.

Outubro é reconhecido mundialmente como um mês de ações afirmativas relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. O movimento é celebrado anualmente desde os anos 90, com o objetivo de compartilhar informações, promover a conscientização sobre a doença, o acesso aos serviços de diagnóstico e, dessa forma, contribuir para a redução da mortalidade.

O câncer de mama é o mais frequente na mulher brasileira. Iniciativas como essa são fundamentais para a prevenção, uma vez que nos estágios iniciais, a doença é assintomática.