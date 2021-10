Mutirão de limpeza, iluminação em LED e arborização chega ao bairro Nova Mossoró

O conjunto Nova Mossoró recebeu na manhã desta quinta-feira (28) um mutirão de serviços da Prefeitura de Mossoró. A força-tarefa da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB) levou para o conjunto programas de limpeza urbana, arborização e iluminação em LED.

A campanha “Mossoró Limpa” levou as equipes de limpeza urbana do município para transformar o conjunto com os diversos serviços que compõem o mutirão.

“Estamos chegando com diversos serviços na operação ‘Mossoró Limpa’ trazendo nossas equipes de limpeza trabalhando nos canteiros, ruas e avenidas. Trata-se de um trabalho de limpeza completo, manutenção também para deixar todo o conjunto limpo”, destacou o prefeito Allyson Bezerra, que acompanhou de perto o início do mutirão de limpeza.

O corpo técnico da SEIMURB também esteve presente vistoriando os serviços promovidos na Nova Mossoró. “É a Prefeitura chegando à Nova Mossoró com ações do Mossoró Limpa, Mossoró Iluminada e Mossoró Verde. É um conjunto de ações integradas dos nossos programas”, frisou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura.

Os serviços eram aguardados há muitos anos pela população local que reconhece a relevância do trabalho realizado pela Prefeitura de Mossoró. “É muito importante que aconteça esse mutirão de limpeza. O carro da coleta de lixo passa três vezes por semana, mas infelizmente as pessoas insistem em jogar lixo em local inadequado, trazendo mosquitos e doenças. E a iluminação está muito boa, pois a nova iluminação melhora 100%”, disse a diarista Maria de Fátima.

O poder Executivo municipal também levou o programa “Mossoró Iluminada” e trocou as luminárias convencionais pela tecnologia e eficiência energética das luminárias em LED.

“Também aproveitamos a oportunidade para trazer os serviços do programa ‘Mossoró Iluminada’ fazendo substituição de todas as lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de Led. O conjunto ficará totalmente iluminado com LED, ofertando mais segurança à população”, acrescentou Allyson Bezerra.

Através da Secretaria o conjunto também foi contemplado com o programa “Mossoró Verde”, que irá arborizar os canteiros e também promover distribuição de mudas frutíferas à população.

Durante a visita ao mutirão de infraestrutura e serviços urbanos, o prefeito Allyson Bezerra, anunciou também que em breve o conjunto Nova Mossoró ganhará um espaço destinado ao lazer, esporte e convivência familiar.

“Vamos ainda construir uma praça, dando a ordem de serviço para início da construção de um importante complexo de lazer na região central da Nova Mossoró. Trata-se de um equipamento iluminado, com segurança e acessibilidade, dando qualidade de vida à população”, concluiu o gestor do município.