Prefeito Bibiano garante recursos para perfurar poço na Vila Brasília

O prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL), do município de Serra do Mel, participou de reunião nesta quarta-feira, 27, em Brasília, ao lado do deputado federal João Maia, secretário municipal de Infraestrutura, Iranilson, geólogo, engenheiro civil e equipe técnica do Ministério do Desenvolvimento Regional.



Na oportunidade, o prefeito apresentou proposta e projeto, que foram aprovados, para a perfuração de um poço profundo na Vila Brasília. “Sabemos que água é um dos principais problemas em Serra do Mel, por isso, não temos medido esforços para buscar recursos para perfurar poços”, garantiu o prefeito.

Ele ainda ressaltou que quando perfurado e em pleno funcionamento, será mais uma obra da gestão municipal que dará qualidade de vida às famílias do município de Serra do Mel.

“Quero agradecer ao deputado João Maia e ao ministro Rogério Marinho pelo apoio e por atender nossa reivindicação e nossa luta em favor da melhoria de vida do povo de nossa cidade, que com certeza representa muito para todos nós, que é bem precioso chamado água. A eles, nossa gratidão”, proferiu Bibiano.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

Ainda em Brasília, e com o deputado João Maia, o prefeito Bibiano solicitou a liberação imediata de recursos para construção de cinco caixas d’água elevadas que serão construídas nas vilas Alagoas, Goiás, Rio de Janeiro, Brasília e Bahia.

Ainda, também foi solicitado a liberação de recursos para a recuperação de estradas vicinais de acesso às vias que ligam: da Goiás a Rio de Janeiro e da Brasília a Bahia.

“Essas obras serão iniciadas o mais possível”, afirmou o prefeito Bibiano.