Programa abre inscrições de bolsas em cursos oferecidos por universidades estrangeiras

Cursos de curta duração oferecidos por instituições de ensino estrangeiras estão com inscrições abertas pelo programa Becas Santander, que financia bolsas de estudo para alunos de diferentes países, como o Brasil.

As formações são organizadas em parceria com MIT e as universidades de Chicago e Pennsylvania. Há cursos sobre negócios digitais, marketing, machine learning, empreendedorismo e idiomas, todos com certificado de conclusão.

As bolsas do English to Boost your Career são oferecidas pela Universidade da Pennsylvania. Os cursos têm duração de cinco semanas. As aulas são on-line com atividades síncronas e assíncronas e carga horária semanal de 8 a 10 horas. As inscrições podem ser feitas através do link até o dia 23 de novembro.

Os cursos têm como foco formar os estudantes para o mercado de trabalho, a escrita de redações, cartas de apresentação, habilidades de networking, de entrevista e planejamento de carreira, por exemplo.

Ao se inscrever, os alunos podem escolher entre as seguintes formações: Inglês para desenvolvimento profissional; Inglês para negócios e empreendedorismo; Inglês para ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Para participar, é necessário nível mínimo de conhecimento de inglês B1.

Também oferecido pelo Becas em parceria com University of Chicago, o Santader Tecnologias reúne cursos sobre novas tecnologias e modelos de gestão. As formações têm como foco resolução de problemas e manuseio de ferramentas para desenvolver ações de impacto.

As aulas podem ser concluídas em sete semanas, sendo seis de estudos e uma para entrega de atividades finais, e exigem dedicação semanal de cinco a oito horas.

As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de dezembro. Já o programa começa em 22 de fevereiro de 2022 e vai até dia 22 de abril do mesmo ano. Entre os cursos disponíveis para os participantes estão:Inteligência Artificial e Ciências de Dados para Gerentes; Criação e Gestão de Equipes Resilientes; Fintechs e Marketing Digital. Para mais informações do curso, basta acessar o site.