Governo conclui pagamento de outubro dos servidores públicos neste sábado (30)

Quase 35 mil servidores que ganham mais de R$ 4 mil receberão os 70% restantes do salário neste sábado (30), um montante de R$ 125,8 milhões, o complemento ao adiantamento de 30% pago na segunda quinzena do mês. No próximo 30 de novembro será pago um percentual a ser definido do 13º de 2021. O restante será efetuado em parcelas nos dias 23 de dezembro e 4 de janeiro de 2022, conforme faixa salarial.

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte depositará o pagamento da segunda parcela do mês de outubro neste sábado (30). Serão quase R$ 250 milhões na conta de aproximadamente 58 mil servidores ou 50% do funcionalismo estadual.

A outra metade já recebeu o salário integral no último dia 15, totalizando uma folha de R$ 493,5 milhões paga dentro do mês trabalhado.

Quase 35 mil servidores que ganham mais de R$ 4 mil receberão os 70% restantes do salário - um montante de R$ 125,8 milhões, o complemento ao adiantamento de 30% pago na segunda quinzena do mês.

Além dos R$ 66 milhões referentes ao salário integral dos servidores lotados em órgãos com recursos próprios e da pasta da Educação.

No próximo 30 de novembro será pago um percentual a ser definido do 13º de 2021. O restante será efetuado em parcelas nos dias 23 de dezembro e 4 de janeiro de 2022, conforme faixa salarial. A última das quatro folhas em atraso herdadas, referente a dezembro de 2018, será paga em 2022, nas datas de 31 de janeiro, 31 de março e 31 de maio, conforme faixa salarial.