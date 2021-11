Atividades na praça encerram ações do "Outubro Rosa" em Mossoró neste domingo, 31

A Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Mossoró realiza neste domingo (31), uma ação totalmente voltada para a saúde da mulher. O evento vai marcar o encerramento da campanha "Outubro Rosa" no município. As atividades vão acontecer na Praça Cícero Dias (Praça do Teatro Dix-huit Rosado).

O encerramento do "Outubro Rosa" que neste ano abordou o tema: “Prevenir é uma das melhores formas de lutar”, constará de uma tenda que será montada na Praça Cícero Dias, onde serão disponibilizados serviços como: aferição de pressão arterial, orientações sobre saúde da mulher, incentivo a realização de exames como mamografia e preventivos de colo de útero e orientação sobre nutrição.

As atividades do mês serão finalizadas com uma aula de fit dance que será ministrada por profissionais de educação física. A ação contará também com a participação de vários profissionais de saúde. O "Outubro Rosa" em Mossoró foi aberto oficialmente no dia 5 deste mês e todas as ações voltadas para o incentivo à prevenção do câncer de mama, colo uterino e de ovário.

Uma das atividades realizadas dentro da campanha "Outubro Rosa" é o serviço de rastreamento do câncer de mama e colo uterino, através do projeto Saúde Mulher SESC/PMM. A parceria está possibilitando a realização de exames de mamografias e preventivos de colo de útero e ovário inteiramente grátis para as mulheres em Mossoró.

Apesar da programação do "Outubro Rosa" estar sendo encerrada neste domingo, as ações do programa Saúde Mulher SESC/PMM permanecerão até o final de novembro. Segundo a secretária Morgana Dantas, ainda há muitas vagas para a realização dos exames. Os agendamentos estão sendo feitos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Morgana reforça a importância de procurar a prevenção do câncer de mama e uterino. “É importante que as mulheres procurem a UBS de seu bairro para fazer o agendamento. Estamos com essa possibilidade de exames durante este mês de outubro e novembro. Então, mulheres, vamos fazer os exames e buscar o tratamento o quanto antes”, destacou.

As mamografias e exames preventivos do programa Saúde Mulher SESC/PMM estão sendo disponibilizados para mulheres na faixa etária de 25 a 69 anos de idade. Os preventivos de câncer de colo de útero estão atendendo a mulheres de 25 a 65 anos e as mamografias às mulheres de 50 a 69 anos.