Central Integrada vai monitorar estradas do RN para impedir bloqueios

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED) instalou, na manhã desta segunda-feira (1°), o Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE).

Instalado no Gabinete de Gestão Integrada (GGI), o objetivo do CICCE é monitorar possível paralisação de parcela dos caminhoneiros nas estradas do Rio Grande do Norte.

Estão presentes no GGI, representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, e da própria SESED, além da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN).

Em razão da possibilidade de paralisação de caminhoneiros, foram expedidas 38 decisões judiciais (interditos proibitórios) para impedir o bloqueio de rodovias nos estados de AL, BA, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RS, SE, SC, SP e TO.

Caso isto ocorra, serão aplicadas multas que variam de R$ 1.000,00 por pessoa física a R$1.000.000,00 para pessoa jurídica.