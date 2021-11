PM recupera carro e pertences de família vítima de arrastão na Nova Mossoró

A Polícia Militar de Mossoró conseguiu recuperar um veículo e diversos pertences de uma família, que havia sido vítima de uma arrastão, na manhã desta segunda-feira (1º).

O crime aconteceu por volta das 11h40, no bairro Nova Mossoró. Os suspeitos, que estavam em outro veículo, abordaram as vítimas, os colocaram para dentro de casa, e saíram carregando tudo que conseguiram colocar no veículo da família.

Foram roubados aparelho televisor, som automotivo, aparelho de DVD, bolsas e mochilas e até gaiolas de passarinhos.

O crime foi comunicado via CIOSP e viaturas do 2º Batalhão de Polícia Militar iniciaram as buscas pelos suspeitos. Pouco tempo depois, eles foram avistados no conjunto Redenção, sendo realizado um certo contra eles.

De acordo com informações do Sargento Almeida, ao avistarem as viaturas, os suspeitos abandonaram o veículo e conseguiram fugir por dentro de um matagal da região.

O veículo, bem como todos os pertences foram recuperados. Os itens foram encaminhados para a Delegacia de Furtos e Roubos de Mossoró e, em seguida, serão devolvidos aos donos.