“Eu vi meu filho morto nos meus braços”, diz mãe da criança salva por agentes da PRF. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (02), feriado de Finados, na BR-101, na Zona Sul de Natal. Agentes da PRF passavam pelo local e realizaram a manobra de desengasgo no menino Josué Levi de apenas 11 meses. Em contato com o Portal Mossoró Hoje, a mãe Luzia Rocha, conta que foram momentos de desespero, mas está grata aos policiais que salvaram a vida do seu filho.

Um bebê de 11 meses de vida foi salvo por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de terça-feira (02), feriado de Finados, em Natal.

A criança foi salva graças a ação dos policiais já possuíam experiência em atendimento similar, posicionaram o bebê e realizaram a manobra técnica utilizada em casos de emergência por asfixia.

A mãe Luzia Rocha, contou que voltava do hospital com o pequeno Josué Levi, pois ele havia apresentado sintomas de febre e dor de garganta. Na volta, o menino engasgou com o leite da amamentação.

A família parou o carro em desespero, na BR 101 próximo ao viaduto de Ponta Negra com o bebê no colo. Ele havia engasgado e já não respirava. Pessoas que estavam no local, tentaram ajudar quando avistaram uma viatura da PRF que chegou ao local e socorreu o menino.

Luzia conta que, foi um milagre a viatura passar naquele momento e diz que será eternamente grata aos agentes da PRF.

“Sou eternamente grata, eles chegaram no momento certo foi um milagre pois eu vi meu filho morto nos meus braços”, relata.

A manobra de desengasgo foi feita pelo agente João Felipe Pandolphi, ele conta que ao chegar no local, algumas pessoas tentavam salvar a criança mas sem sucesso.

“Estávamos fazendo ronda pela BR 101, nas proximidades do viaduto de Ponta Negra, quando fomos acionados por populares que estavam as margens da Rodovia, quando nos aproximamos vimos que se tratava de um bebe que estava aparentemente engasgado, eu peguei a crianças nos braços, posicionei e fiz o procedimento correto para desobstrução das vias aéreas foi quando o bebe felizmente reagiu imediatamente” conta o Agente.

Após o incidente, a criança foi levada ao Hospital Walfredo Gurgel, onde foi atendida por equipe médica, que avaliou o estado de saúde da criança e em seguida o liberou para casa.

Nesta quarta-feira (03), o Josué já estava bem e arriscando os primeiros passo em casa junto da família.

"Se eu pudesse resumir tudo que aconteceu em uma palavra, eu diria gratidão, a Deus e aos policiais pelo livramento do meu filho. Agradeço aos policiais que foram anjos enviados por Deus para salvar meu filho naquele exato momento desespero. Graças a Deus Josué ta bem, ta brincando e eu sou eternamente grata por tudo”, diz a mãe.